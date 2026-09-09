Darka Jorgića, osmega nosilca turnirja v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuanyu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako s 3:0 boljši od Egipčana Omarja Assarja.
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Jorgić prepričljivo začel turnir prvakov
Darko Jorgić je uspešno začel turnir WTT champions v Macau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko, po dobrih 16 minutah igre s 3:0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yi-Hsina, sicer 41. igralca sveta.
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