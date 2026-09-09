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Jorgić prepričljivo začel turnir prvakov

Macao, 09. 09. 2026 08.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Darko Jorgić

Darko Jorgić je uspešno začel turnir WTT champions v Macau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko, po dobrih 16 minutah igre s 3:0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yi-Hsina, sicer 41. igralca sveta.

Darko Jorgić
Darko Jorgić
FOTO: Profimeda

Darka Jorgića, osmega nosilca turnirja v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuanyu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako s 3:0 boljši od Egipčana Omarja Assarja.

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