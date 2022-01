Jorgić na pragu polfinala lige prvakov

Le nekaj dni po osvojenem pokalu Nemčije, ko so v finalu premagali Borussio Düsseldorf, so Darko Jorgić in soigralci odlično formo potrdili tudi proti najboljši francoski ekipi. Veliko zaslug za mirno nadaljevanje dvoboja je imel prav najboljši slovenski igralec, ki je s 3:0 (3, 7, 9) premagal Cedrica Nuytincka.

Veliko bolj izenačen je bil drugi dvoboj med Omarjem Assarjem in Patrickom Franzisko, ki ga je Nemec dobil s 3:2 (7, –5, 9, –9, –4). Končno zmago za Saarbrücken je potrdil Tomas Polansky, ki je s 3:1 (-9, 9, 7, 11) ugnal Andersa Linda.