Jorgić še v igri za tretji zaporedni naslov zmagovalca Top 16

V nedeljo se bo v polfinalu meril z zmagovalcem dvoboja med Portugalcem Marcosom Freitasom in Nemcem Dang Quijem, ki sta ob bratih Lebrun v zadnjem času njegova največja evropska tekmeca.

"Že ko sem videl žreb, sem vedel, da mi ne bo lahko, kajti Geraldo me je na zadnjem SP celo premagal. Res je, da sem lani turnir začel bolj prepričljivo, z dvema zmagama s 4:0, ampak letošnji je eden najtežjih v zadnjih letih, kajti nihče od nasprotnikov ni lahek. Dobro je, da sem proti Geraldu navkljub nihanjem v igri ostal zbran in zasluženo zmagal. S Kallbergom se odlično poznava, vedela sva, kaj lahko pričakujeva drug od drugega, na koncu sem bil jaz bolj zbran, tudi agresiven in to mi je prineslo še drugo zmago. V polfinalu bom skušal tekmo odigrati s čim manj nihanji, s še bolj mirno glavo in se skušam še tretjič zaporedoma uvrstiti v finale," je po zmagi nad Kallbergom dejal Jorgić.

Jorgić je igral v prvem četrtfinalnem paru, pred tem pa v 1/16 in osmini finala presenečenj ni bilo, v konkurenci so do četrtfinala bili še vsi favorizirani tekmovalci.