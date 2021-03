Jorgić tudi v Dohi zbira skalpe

Slovenec je prva dva niza izgubil na 8 in 6, nato pa z dobrimi živci prišel do preobrata, naslednje tri nize je dobil na 10, 7 in 11.

V odločilnem petem nizu je Darko Jorgićže vodil z 10:7, a si je Brazilec z delnim izidom 4:0 priboril zaključno žogo, toda slovenski as je ohranil mirno kri in prišel do lepega skalpa.