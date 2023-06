Jorgić v četrtfinalu evropskih iger

Tako kot v prvem dvoboju proti Romunu Ovidiuju Ionescuju se tudi v drugem proti nekdanjemu dobitniku bronaste kolajne z evropskega prvenstva Hrastničan ni sprehodil do zmage. Po prvem nizu, ki ga je dobil z 11:2, je sicer kazalo na to, a je imel v naslednjih kar precej težav, predvsem ob koncu. V treh je vodil z 10:6, v drugem je prednost še ohranil, v naslednjih dveh pa jo zapravil, tako da je Avstrijec prišel do izenačenja.

Čeprav je ves čas dvoboja kazal nervozo, pa se je 14. igralec sveta vendarle dovolj umiril, da je našel odgovor, dobil naslednja dva niza, se uvrstil v četrtfinale in s tem izboljšal dosežek s prejšnjih iger v Minsku.