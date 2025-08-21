Svetli način
Jorgić v četrtfinalu Malmöja

Malmö, 21. 08. 2025 14.42 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA
Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je dobil tudi tretji dvoboj na turnirju Europe Smash v švedskem Malmöju z nagradnim skladom 1.331.100 evrov. Japonca Shunsukeja Togamija je ugnal s 3:2 (3, 9, -2, -1, 5) in se prebil v četrtfinale.

Darko Jorgić
Darko Jorgić FOTO: Profimedia

Hrastničan je imel v zadnjem času veliko težav z bolečinami v hrbtenici, a fizioterapevt ga je vendarle pripravil, da lahko dobro nastopa na turnirju na jugu Švedske. Tudi v tretjem krogu je vse težave premagal. V četrtfinalu bo igral z boljšim iz dvoboja med belgijskim kvalifikantom Adrienom Rassenfossejem in Francozom Simonom Gauzyjem.

Prvi niz je minil v popolni prevladi Jorgića, ki je povedel z 8:1 in razliko mirno pripeljal do konca. Na enak način je vstopil v drugi niz in povedel s 5:1, a je Japonec prebredel krizo in na sedmi točki izenačil.

Sedmopostavljeni Jorgić je vnaprej opozarjal, da je Togami, 25. igralec sveta, zanj težak tekmec. Slovenski olimpijec ga je na domačem turnirju v Ljubljani sicer ugnal s 3:2, pred tem pa je kar pet zaporednih dvobojev dobil agresivni Japonec. A po izenačenju na 9:9 je tudi končnica drugega niza pripadla Jorgiću.

Japonec se je razigral. Jorgić je dobil uvodno točko tretjega niza, Togami pa je nato povedel s 6:1 in niz dobil z 11:2. Japonec je tudi v nadaljevanju kaznoval vsako najmanjšo napako in pri vodstvu s 6:0 v četrtem nizu je bilo jasno, da bo zmagovalec znan po petem, Jorgić pa je z vsega eno osvojeno točko nakazal, da nima rešitve za nov preobrat.

A odločilni niz je prinesel neverjeten zasuk in postregel z znano nepredvidljivostjo namiznega tenisa. Jorgić je povedel s 3:1 in 5:3, nato pa prednost dvignil na 8:3 in 10:4 ter dosegel še zadnjo potrebno točko za zmago.

"S Togamijem je vedno triler. Po prvih dveh nizih je kazalo, da bo tokrat lahko, a ni bilo. Res sem vesel te zmage in četrtfinala. Z njim res vedno težko igram," je v prvem odzivu za organizatorje po zmagi dejal Jorgić, napovedal pa, da si bo zvečer ogledal nastop četrtfinalnega tekmeca, nato sledita počitek in priprava na naslednji dvoboj.

V prvem krogu je sedmopostavljeni Jorgić s 3:1 premagal Tajvanca Feng Yi-Hsina, 48. igralca sveta, nato pa z enakim izidom luksemburškega kvalifikanta Luko Mladenovica.

V kvalifikacijah Malmöja je nastopil tudi Deni Kožul, v prvem krogu ga je s 3:2 izločil Eduard Ionescu.

