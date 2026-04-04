Jorgić v četrtfinalu v Macau izgubil s številko ena

Darko Jorgić je bil le dve točki oddaljen od velike zmage, ko je imel pri vodstvu s 3:1 v nizih prednost z 10:8, a se je Wang rešil in nato dobil tri nize zaporedoma za slavje po uri in treh minutah in pol.

Petindvajsetletni Kitajec, ki je predlani v Parizu prišel do dveh zlatih olimpijskih medalj, prvi je bil tudi v mešanih dvojicah, je pred tem z Jorgićem dobil vseh šest medsebojnih dvobojev. Lani je v Dohi osvojil prvi posamični naslov na SP, dve leti pred tem je bil srebrn. Na SP je v mešanih in ekipnih igrah osvojil skupaj devet zlatih odličij.

Levoroki kitajski igralec je hitro dobil vodni niz in v drugem po desetih minutah tekme povedel s 5:1. Nič ni kazalo, da se bo potem zelo boril za zmago. Hrastničan je najprej znižal na 4:6 in izenačil na 7:7 ter povedel z 10:9. Po 16 minutah tekme je izenačil v nizih na 1:1.

Sedemindvajsetletni slovenski reprezentant je po izenačenem začetku tretjega niza povedel s 3:2 in 5:3, 7:6 in 10:7. Nato je dobil prvo žogico za vodstvo v nizih v 23. minuti z 2:1.