Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Jorgić v Kazahstanu končal v četrtfinalu

Almaty, 06. 09. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je nastope na turnirju serije WTT Contender v kazahstanskem Almatyju končal v četrtfinalu. Prvega nosilca tekmovanja je premagal Japonec Ryoichi Yoshiyama s 3:1.

Darko Jorgič
Darko Jorgič FOTO: Profimedia

Darko Jorgić je v izenačenem prvem nizu še vodil z 11:10, potem pa je Japonec dobil tri točke in slavil s 13:11. Tudi v drugem je bilo podobno, saj je slovenski igralec še vodil pri 10:9, potem pa je njegov tekmec spet prišel do zmage s tremi zaporednimi točkami za 12:10. Tretji niz je prepričljivo z 11:6 dobil Jorgić, ki pa je nato klonil v četrtem z 9:11, tako da je dvoboj izgubil.

Na poti do polfinala je Jorgić v osmini finala premagal Rusa Leva Kacmana. Hrastničan, sicer deseti igralec sveta, je v prvem krogu ugnal še Wonga Qi Shena iz Malezije.

Ryoichi Yoshiyama se bo v polfinalu pomeril z rojakom Shunsukejem Togamijem, v drugem polfinalu bosta igrala Kitajca Junsong Chen in Qihao Zhou. Turnir traja do konca tedna, prihodnji teden pa bo od 9. do 14. septembra na vrsti še močan turnir serije WTT Champions v Macau z denarnim skladom 680.000 evrov. Tam bo Jorgić sedmi nosilec.

namizni tenis darko jorgić
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256