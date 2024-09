Jorgić v Limi brez težav v polfinale

Hrastničan, trenutno 19. igralec svetovne lestvice ITTF, ni imel večjih težav s pet let mlajšim Nemcem, ki prav tako igra v nemški Bundesligi. Darko Jorgić je prva dva niza dobil zelo zanesljivo z 11:3 in 11:2, v tretjem pa je imel nekaj več dela po izenačenju tekmeca na 6:6. Rutinirano je dvoboj končal po treh nizih in v prestolnici Peruja povezal tri zmage.

V prvem krogu je imel še največ dela, potem ko je 112. igralca sveta Japonca Rjoičija Jošijamo premagal šele po odločilnem petem nizu. V drugem je bil s 3:1 boljši še od Francoza Estebana Dorra, sicer 129. na svetovni lestvici.

S Kaijem Stumperjem, ki zaseda 159. mesto med najboljšimi namiznotenisači, je igral drugič in ga drugič tudi premagal, potem ko ga je ugnal v bundesligaškem dvoboju svojega Saarbrückna proti Borussii Düsseldorf.

V polfinalu se bo Jorgić pomeril proti Tajvancu Fengu Ji-Hsinu, sicer 56. igralcu svetovne lestvice, ki je za preboj med štiri najboljše ugnal Japonca Mizukija Oikawo s 3:1 v nizih.