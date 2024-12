Jorgić v polfinalu izgubil proti prvemu igralcu sveta

Darko Jorgić in Wang Chuqin sta se prvič pomerila med sabo že pred enajstimi leti na kadetskem challengeu v igri dvojic. S 3:1 je z Japoncem Izumo Takuto slavil Kitajec, z Jorgićem pa je bil takrat v paru Erik Paulin . Nato sta se pomerila še trikrat v članski konkurenci, prvič pred tremi leti v polfinalu turnirja v Laškem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Če je drugi niz minil v znamenju Wanga, je tretji potekal v znamenju Jorgića, ki je prišel do petih zaključnih žogic, izkoristil pa je četrto. V četrtem nizu je od začetka do konca vodil kitajski igralec, ki je v petem zaostajal že za tri točke (5:8), toda nato je pokazal, zakaj je trenutno številka ena na svetu

V izenačenem uvodnem nizu je Jorgić prvi prišel do dveh točk prednosti (6:4), zadnjič pa je vodil pri izidu 8:7. Na deveti točki je Hrastničan izid še izenačil, nato pa je Kitajec dosegel dve zaporedni točki. V drugem nizu sta bila tekmeca zadnjič skupaj pri tretji točki, nadaljevanje pa je pripadlo Wangu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

.

"V tistih ključnih trenutkih je Wang pokazal, zakaj je številka ena na svetu, ko je odigral tisto, kar je bilo potrebno, da je osvojil točko, na drugi strani sem bil sam nekoliko v paniki, ampak realno je bil boljši od mene. Za razliko od mene v teh ključnih trenutkih ni grešil, jaz sem," je po polfinalni tekmi za slovensko namiznoteniško zvezo dejal Jorgić.

"Ne glede na ta poraz je za mano vrhunski turnir, kar je najbolj pomembno. Spet sem v dobri formi, tako da mi je po svoje žal, da je konec sezone, toda po drugi strani je to dobra motivacija za prihodnje leto. Spet verjamem vase, da lahko igram proti vsakemu igralcu na svetu, kar sem nenazadnje potrdil proti Wang Chuqinu. Veseli me, da sem spet nazaj, da sem pokazal tisto, kar pričakujem od sebe. Januarja me že čakajo novi turnirji, prvi cilj pa bo posamično svetovno prvenstvo," je Jorgić iskal pozitivne trenutke turnirja.