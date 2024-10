Jorgić v prvem krogu do tesne zmage, Kožul pa tesnega poraza

Med dvojicami so bili danes uspešni vsi trije slovenski predstavniki Jorgić, Peter Hribar in Kožul, ki so se uvrstili v drugi krog. Izpadli pa sta Ana Tofant in Sara Tokić. Jorgić je v dvojicah v navezi s Hrvatom Tomislavom Pucarjem v uvodnem nastopu premagal Britanca Connorja Greena in Turka Hakana Isika gladko s 3:0 (5, 4, 8). Tudi Hribar in Kožul sta bila uspešna, s 3:1 (9, -8, 9, 6) sta premagala Ukrajinca Andrija Grebenjuka in Mikito Zavado.