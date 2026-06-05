Jorgić med najboljših osem v Skopju, uspešen tudi v dvojicah

Povsem brez težav pa vendarle ni šlo. Po gladko dobljenem prvem nizu, dobil ga je z 11:6, je Darko Jorgić ob koncu drugega niza zaostajal, a se rešil, niz je dobil s 14:12. To je bila tudi prelomnica dvoboja, v tretjem nizu nato spet ni imel nikakršnih problemov.
V četrtfinalu se bo 15. igralec sveta in drugi nosilec pomeril s 23-letnim Belgijcem Adrienom Rassenfossejem, 62. igralcem na kakovostni lestvici ITTF.
Uspešen tudi v dvojicah
Jorgić pa se je skupaj z Denijem Kožulom že uvrstil v polfinale igre dvojic. V četrtfinalu sta Slovenca, ki sta se na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije, po zaslugi mirnih živcev v končnicah s 3:1 premagala odlična Portugalca Tiaga Apolonio in Marcosa Freitasa. V polfinalu ju čakata Francoza Flavien Coton ter Simon Gauzy.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.