Jorgić med najboljših osem v Skopju, uspešen tudi v dvojicah

Povsem brez težav pa vendarle ni šlo. Po gladko dobljenem prvem nizu, dobil ga je z 11:6, je Darko Jorgić ob koncu drugega niza zaostajal, a se rešil, niz je dobil s 14:12. To je bila tudi prelomnica dvoboja, v tretjem nizu nato spet ni imel nikakršnih problemov.

V četrtfinalu se bo 15. igralec sveta in drugi nosilec pomeril s 23-letnim Belgijcem Adrienom Rassenfossejem, 62. igralcem na kakovostni lestvici ITTF.