Jorgić v tradicionalno negotovem dvoboju premagal nevarnega Japonca

Darko Jorgić in Hirota Shinozuka sta stara znanca, ki se srečujeta tako v nemški ligi kot na največjih turnirjih, v Montpellieru je bil tretji letošnji, drugič ga je dobil Slovenec, vselej pa je bil izid 3:2. S tem izidom se je nasploh končala večina njunih dvobojev, katerih značilnosti so preobrati v igri in posledično rezultatu.

Tokrat je dvoboj katastrofalno slabo začel Jorgić. Prvi niz je izgubil z 2:11, nato pa se vendarle zbral, dobil drugega z 11:7, v tretjem pa je bil spet boljši Japonec.

Bržkone pa je bil odločilen četrti niz. V njem je Shinozuka vodil s 5:0, 6:3, imel tudi zaključno žogo, a dramatična končnica je vendarle pripadla slovenskemu asu, niz je dobil z 12:10. S tem si je priboril psihološko prednost, ki jo je v odločilnem nizu znal unovčiti (6).