Jorgić v tradicionalno negotovem dvoboju premagal nevarnega Japonca

Montpellier, 30. 10. 2025 20.22 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Avtor
STA
Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v četrtfinale turnirja WTT Champions v Montpellieru. V osmini finala je s 3:2 premagal japonskega tekmeca Hirota Shinozuko, že sam rezultat kaže na novo dramo v medsebojnih tekmah, ki se je tokrat odvila v prid Hrastničana, sedmega nosilca.

Darko Jorgić in Hirota Shinozuka sta stara znanca, ki se srečujeta tako v nemški ligi kot na največjih turnirjih, v Montpellieru je bil tretji letošnji, drugič ga je dobil Slovenec, vselej pa je bil izid 3:2. S tem izidom se je nasploh končala večina njunih dvobojev, katerih značilnosti so preobrati v igri in posledično rezultatu.

Tokrat je dvoboj katastrofalno slabo začel Jorgić. Prvi niz je izgubil z 2:11, nato pa se vendarle zbral, dobil drugega z 11:7, v tretjem pa je bil spet boljši Japonec.

Bržkone pa je bil odločilen četrti niz. V njem je Shinozuka vodil s 5:0, 6:3, imel tudi zaključno žogo, a dramatična končnica je vendarle pripadla slovenskemu asu, niz je dobil z 12:10. S tem si je priboril psihološko prednost, ki jo je v odločilnem nizu znal unovčiti (6).

Darko Jorgić
Darko Jorgić FOTO: Profimedia

"Vsekakor zelo težka tekma. Vedel sem, da Shinozuka ne bo lahek nasprotnik in da bom moral od prve do zadnje točke igrati optimalno. Do zmage sem prišel tudi zato, ker sem igral taktično pravilno, čeprav je bil on na dvoboj zelo dobro pripravljen. Takšne tekme je treba izvleči - kot sem rekel, taktično sem odigral zelo dobro, bil sem borben in se nisem predal, ko je bilo najtežje. Zelo sem vesel zmage in uvrstitve v četrtfinale," je po zmagi dejal Jorgić.

V četrtfinalu se bo deseti igralec sveta meril z zmagovalcem dvoboja med drugim nosilcem, še enim Japoncem Tomokazujem Harimotom, in Francozom Alexisom Lebrunom.

Tekmovanje na turnirju z nagradnim skladom 472.500 evrov, ki ga je Jorgić začel z zanesljivo zmago proti Hrvatu Tomislavu Pucarju, je sicer že končal prvi nosilec, Brazilec Hugo Calderano, premagal ga je Američan Kanak Jha.

