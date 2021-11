Jorgić z zmago nad Lakatosem v tretjem krogu svetovnega prvenstva

V tretjem krogu bo njegov nasprotnik izkušeni 34-letni Rus Kiril Skačkov , ki je trenutno na 53. mestu svetovne lestvice. "Skačkova nisem še nikoli premagal, obakrat sem z njim izgubil. Gre za zelo agresivnega igralca, ki 'pobira' žogice dokaj hitro, in njim je dokaj neugodno igrati. Upam, da ga bom končno premagal in se prebil v osmino finala. Spet bo pomembno, da bom močan v glavi, seveda pa bom moral prikazati še boljšo igro kot v prvih dveh krogih," pa je pred naslednjim dvobojem dejal 23. igralec svetovne lestvice, ki bo s Skačkovom igral v petek.

"Vesel sem, da sem na svetovnih prvenstvih prvič prišel v tretji krog in se uvrstil med 32 najboljših na svetu. Lakatos je neugoden igralec, nazadnje sem ga premagal predlani v Kanadi. Forma nekako še ni tista prava, ampak glava je še vedno močna, zato zmagujem dokaj gladko. Še vedno se lovim v sami igri, vendar igram iz tekme v tekmo bolje in upam, da bom jutri prikazal že boljšo igro," je po zmagi nad tri leta starejšim Madžarom, 167. na svetovni lestvici, dejal Darko Jorgić .

Čeprav Kožul spet čuti bolečine v kolenu, zaradi katerih je moral konec septembra in v začetku oktobra izpustiti tudi ekipno evropsko prvenstvo v Romuniji, sta z Jorgićem dobro začela tekmovanje v igri dvojic. Težje delo ju čaka v drugem krogu, saj bosta njuna nasprotnika Belgijca Florent Lambiet in Martin Allegro, ki sta bila v prvem krogu prosta in ju vodi dolga leta najboljši slovenski igralec in štirikratni udeleženec olimpijskih iger, tudi letošnjih v Tokiu, Bojan Tokić.

"Čaka nas zanimiv obračun. Bojan naju seveda zelo dobro pozna, kar bo njuna prednost, pa tudi sicer gre za igralca, ki dvojice igrata zelo dobro in sta zelo uigrana. Veliko bo odvisno tudi od tega, kako bo z Denijevim kolenom," je o naslednjem dvoboju dvojic še dejal Jorgić.

Štiridesetletni Novogoričan Tokić, ki bi lahko v Houstonu igral za slovensko reprezentanco, se je nastopu odpovedal. Kot je povedal, ni želel, da bi njegova nova služba trpela, medtem ko bi se posvečal igranju med posamezniki.