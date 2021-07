Jorgić z zmago nad Roblesom uspešno debitiral v Tokiu

Jorgić , ki je bil v 1. krogu prost, je v prvem nizu odločno začel in povedel s 7:0, niz pa nato gladko dobil z 11:2. Hrastničan je imel v drugem nizu precej več dela, tekmeca sta bila izenačena na 10:10, nato pa je Slovenec, čigar vzornik je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković , dobil zaporedni točki za vodstvo v nizih z 2:0. Član nemškega Saarbrückna je v tretjem nizu zaostal s 3:6 in 4:7, Španec pa je prednost do konca še povečal, Jorgiću je pustil le še eno točko in ga ugnal z 11:5. Robles je slovenskemu debitantu nekaj težav povzročal tudi v uvodu četrtega niza, igralca sta bila poravnana do 4:4, sledile pa so tri zaporedne točke Jorgića . Toda prebujeni Španec je po nekaj zgrešenih udarcih tekmeca popolnoma obrnil potek in povedel z 10:7, niz pa dobil z 11:9 za 2:2.

Darko Jorgić , ki bo čez pet dni dopolnil 23 let, je pred dvobojem s Špancem, ki ga pozna in ga je tudi že premagal, napovedal zmago. "Ne bo lahko, ampak računam na zmago," je pred začetkom olimpijskih bojev dejal Hrastničan in svojo napoved tudi uresničil.

Tridesetletni Španec, 63. na svetovni lestvici, je tudi v petem nizu dobival točke po številnih zgrešenih udarcih Slovenca, sicer 28. na svetovni lestvici. Povedel je z 10:3, niz za vodstvo s 3:2 pa dobil na 5. V šestem nizu je Jorgić povedel s 5:3, 7:5, 8:6 in 9:7, a je Španec izid nato spet izenačil. Slovenski predstavnik je nato obranil tri zaključne žogice Španca, sam pa nato niz dobil s 15:13. V odločilnem sedmem nizu je Španec spet hitro povedel s 4:1, sledila je minuta odmora za slovenskega igralca, po kateri je dobil zaporedni točki, a nato se je spet ustavilo. Robles je pobegnil na 7:3, toda Jorgić se ni vdal. Izenačil je na 8:8, nato še povedel z 9:8 in pri 10:8 prišel do želene zaključne žoge. To je izkoristil in si zagotovil mesto v 3. krogu, kjer se bo v torek meril s 15. igralcem sveta, Britancem Liamom Pitchfordom.

V ponedeljek prost dan, nato v boj za osmino finala

"Proti Alvaru sem prejšnjo medsebojno tekmo izgubljal z 1:3, a se vrnil. Alvaro je dober igralec, korekten v vseh elementih. Ko izgublja, se zna pobrati. Danes je bilo drugače. Povedel sem z 2:0 in mislil, da nadzorujem tekmo. Toda nato se je obrnilo in na koncu je spet bila drama," je za TV Slovenija povedal Jorgić. Ta je pojasnil, da je po vodstvu z 2:0 v nizih začel preveč pasivno igrati. "Naredil sem preveč lahkih napak, igral ves čas enako, po istem kopitu, tako da se je Alvaro na to navadil," je dodal Slovenec, znan tudi po svojem "backhandu", ki pa danes ni bil na pričakovani ravni. "Mogoče sem ga pozabil v Sloveniji," se je pošalil Jorgić.

Tega zdaj čaka Pitchford, s katerim imata v medsebojnih dvobojih razmerje 1:1. "On je igralec iz top 20. Bo pa to njegov prvi obračun na teh OI, kar je mogoče plus zame. V ponedeljek imam prost dan, nato pa bom poskusil presenetiti Pitchforda in se prebiti med 16," je zaključil Slovenec. Drugi slovenski predstavnik v posamični konkurenci olimpijskega turnirja je Bojan Tokić. Ta je v 1. krogu po vsega 25 minutah igre premagal Kanadčana Jeremyja Hazina s 4:0, v ponedeljek pa ga čaka boj 2. kroga, v katerem se bo ob 4.00 po slovenskem času meril s Hrvatom Tomislavom Pucarjem, s katerim sta se skupaj pripravljala tudi na olimpijske igre in se dobro poznata.