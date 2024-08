Jorgić z zmago proti Franzisku osvojil močan turnir v Limi

Že v uvodnem nizu je Jorgić nakazal, da bi bil to lahko njegov dan. Tekmecu je prepustil le pet točk. V drugem nizu, ki je bil morda celo ključen za končni uspeh, je Franziska vodil že z 9:5, vendar je Hrastničan s šestimi zaporednimi točkami povedel z 2:0 v nizih. V tretjem in četrtem nizu je bil trenutno 19. igralec svetovne lestvice ves čas boljši nasprotnik od 11. igralca svetovne lestvice, saj je vodil praktično od prve do zadnje točke.

Darko Jorgić , ki je bil na turnirju v vlogi drugega nosilca, zelo dobro pozna Patricka Franzisko , s katerim že nekaj let igrata skupaj v Saarbücknu v nemški zvezni namiznoteniški bundesligi. Skupaj sta letos in predlani osvojila Ligo prvakov, v medsebojnih dvobojih na mednarodnih turnirjih pa je zadnja dvoboja dobil 32-letni Nemec, ki je bil v Limi prvo postavljeni igralec.

"S Patrickom se resnično zelo dobro pozna, kar se je pokazalo tudi na tekmi. Med nama vedno odločajo malenkosti. Zadnja dvoboja je dobil s 3:2, danes pa sem bil od njega močnejši predvsem v glavi. Jasno mi je bilo, da bom moral za zmago odigrati vrhunsko igro, in dejansko je bil morda ključen drugi niz, ko sem se po zaostanku štirih točk vrnil v igro. Toda na koncu je bilo to še vedno le 2:0 v nizih, za zmago pa sem potreboval še dva niza in vesel sem, da sem iz niza v niz stopnjeval svojo igro," pa je pot do svoje finalne zmage opisal Hrastničan, ki se je z njo spet prebil med najboljših 16 igralcev na svetu.

V svojem prvem nastopu po olimpijskih igrah v Parizu je po Japoncu Yoshiyami (3:2) v uvodnem krogu v nadaljevanju v osmini finala s 3:1 premagal Francoza Estebana Dorra. V četrtfinalu je s 3:0 odpravil Nemca Kaya Stumperja. V polfinalu pa je bil s 3:1 boljši od Tajvanca Feng Yi-Hsina. Jorgića že kmalu čakajo novi tekmovalni izzivi. Njegov naslednji turnir bo od 9. do 15. septembra v Macauu, kjer bo nastopil na turnirju WTT champions, na katerem bo igralo 32 najboljših igralcev na svetu. Do odhoda na Kitajsko pa bo formo krepil tudi na tekmah v nemškem prvenstvu.