Jorgić z zmago začel svetovni pokal v Macau

"Za zdaj je mišica v redu, čeprav strah, da bi se bolečina vrnila, še obstaja. Teden dni pred odhodom v Macao sem normalno treniral in upam, da bo mišica zdržala. Pred turnirjem sem naredil še eno slikanje, na njem ni bilo nič vidnega, tako da upam, da je zaceljeno in da bom lahko normalno igral naprej," je po dvoboju z devet let mlajšim tekmecem za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Hrastničan, ki je vse tri nize prepričljivo dobil.

"Počutil sem se dobro, Choiju pa se pozna, da še ni navajen takšnih tekmovanj, saj je to zanj prvi svetovni pokal. Vedel sem, da moram igrati svojo igro in da mu ne smem dovoliti, da pride do kakšnega niza, ker potem lahko hitro pride do težav. Glava je bila prava in tudi igralsko sem bil v dobri formi," je po zmagi dejal Jorgić, ki ga veliko težji nasprotnik čaka v sredo. V prvem krogu je namreč Jaehyun An s 3:1 premagal Choija, v osmino finala pa vodi le prvo mesto iz vsake od 16 skupin.