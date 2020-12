Jorgić: Želim priti med deset najboljših na svetu

"Želim priti med deset najboljših na svetu. Zato potrebujem dvoboje najvišje ravni in nemška liga je najbolj primerna," je za spletno stran kluba dejal 21-letni Hrastničan Darko Jorgić . Nemški prvaki letošnje sezone niso najbolje začeli, kar velja tudi za Slovenca. A po svetovnem pokalu na Kitajskem, kjer je pokazal izvrstne predstave, je našel zmagovalni ritem in še ni izgubil, ne posamičnega dvoboja ne ekipne tekme. Danes začenja dvoboje lige prvakov v Düsseldorfu, kjer bo v mehurčku turnirski sistem 15 ekip, tako da bo novi evropski prvak - lani tekmovanja niso dokončali -, znan ekspresno. Zadnji zmagovalec lige je bila ruska ekipa Fakel Gazprom Orenburg, ki bo tudi letos med favoriti za končno zmago.

"Sistem tekmovanja bo letos drugačen, kot prejšnja leta, ampak nič zato, najbolj pomembno je, da se bo vsaj igralo. V svoji skupini bomo igrali proti ekipam Roskilde Bordtennis iz Danske, SPG Walter Wels iz Avstrije in AS Pontoise Cergy iz Francije. Najboljši dve ekipi se bosta uvrstili v četrtfinale, kjer bo na sporedu le en dvoboj in tako do finala. V zadnjem času igramo dobro, v nemškem prvenstvu smo prejšnji teden v derbiju premagali vodilno Borussio Düsseldorf, zato je prvič cilj, da se uvrstimo najmanj v polfinale. Mislim, da bodo naši glavni konkurenti prav Düsseldorf ter ruski ekipi Fakel Gazprom Orenburg in TTSC UMMC Jekaterinburg," je pred začetkom lige prvakov dobro razpoložen Jorgić.