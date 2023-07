Jorgić: Želja je igrati v finalu z Ma Longom v polnem Tivoliju

"Tako mi pravijo oziroma pišejo o meni v Evropi in svetu. V tem segmentu igre sem zares močan, nasplošno pa igram bolj na moč kot na eksplozivnost. Z leti sem tudi to popravil, a me čaka še ogromno dela po tej plati. Glede na to, da jih štejem komaj 24, je pred mano še kar nekaj let vrhunskega namiznega tenisa. Poglejmo na primeru legendarnega nemškega igralca Tima Bolla , ki pri svojih 40 letih igra najboljši namizni tenis kariere," smeje pravi Darko Jorgić, ki se še kako dobro spominja izjemnega vzdušja ob lanski izkušnji nastopanja pred domačimi navijači v Novi Gorici.

"Za prepoznavnost dogodka je prihod teh izvrstnih posameznikov in posameznic nekaj izjemnega. Toliko, kot se piše in govori o namiznem tenisu v zadnjih treh letih, se ni še nikoli do sedaj. In upam, da se bo ta trend nadaljeval. Zavedam pa se, da se nastopi na olimpijskih igrah neprimerljivo bolje spremljajo kot pa tekme svetovne serije ali najmočnejših državnih prvenstev. V vsakem primeru pa sem zadovoljen, da bo naša prestolnica gostila tako prestižni turnir s kopico izjemnih igralcev in igralk," je poudaril najboljši backhand Evrope.

"Vzdušje je bilo resnično fenomenalno. Dvorana je bila polna, igral sem tudi finale, ampak pustimo se presenetiti, morda mi kaj podobnega uspe tudi tukaj v Ljubljani. Turnir je, kot sem že dejal, strahovito močan. Vedno se rad vračam domov in osrečujem ljudi, ki me pridejo spodbujat. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Grem korak za korakom in videli bomo, do kam me bo to pripeljalo. vsekakor pa je največja želja zaigrati v finalu z ma Longom pred polnimi tivolskimi tribunami," ambiciozno razmišlja četrtfinalist zadnjih olimpijskih iger v Tokiu.

Malokdo ve, da je osmi nosilec turnirja v Tivoliju v rani mladosti kolebal med igranjem košarke in namiznega tenisa. "Dokler me zdajšnja selektorica Andreja Ojsteršek Urh ni postavila pred dejstvo, da se bom moral odločiti zgolj za en šport. Glede na moj primanjkljaj v centimetrih je bilo nekako logično, da se bom usmeril v namizni tenis. Čeprav sta tako brat kot mama trenirala košarko, sem z uspešnimi nastopi in zmagami v konkurenci pionirjev hitro opozoril nase. V dozdajšnji karieri sem že uspel preseči nekatere izjemne dosežke mojega predhodnika Bojana Tokića, kar si štejem v velik ponos," je med drugim še dejal Jorgić.