Jorgić zmagal med posamezniki in s Kožulom izpadel med dvojicami

Darko Jorgić je pred tem odigral tudi četrtfinalni obračun. S 3:1 je premagal osmega nosilca Indijca Manava Thakkarja s 3:1 (11, -10, 7, 5). Ta se mu je oddolžil v polfinalu igre dvojic. Skupaj s partnerjem Manushem Utpalbhaijem Shahom, s katerim sta bila prva nosilca, sta Jorgića in Denija Kožula premagala s 3:1. Prvi niz sta Slovenca sicer prepričljivo dobila z 11:4, nato pa se je tehtnica prevesila na stran Indijcev. Naslednje tri nize sta dobila z 11:8, 11:4 in 11:4.

"Odločil je prvi niz, v katerem sem imel vse pod kontrolo, pa sem ga na koncu izgubil. Lahko bi bilo tudi 3:0 zame. Bilo je veliko izmenjav, morda sem bil v ključnih trenutkih preveč nestrpen in sem preveč hitel, na drugi strani pa je Wen vračal žogice na mizo, kar je značilno za Kitajce in to ne glede na to, s kom igraš. To se je danes pokazalo, ko sem tudi naredil preveč lastnih napak, tudi taktično bi lahko igral bolje," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dvoboj ocenil Jorgić in dodal: "Ni kaj, zaslužena zmaga Kitajca, čeprav sem si želel več. Pred vrati je zdaj Ljubljana, upam, da bom raven igre dvignil še na višjo kot v Skopju in da doma skušam priti do še enega dobrega rezultata. Seveda bo še težje kot v Makedoniji, toda če bom igral kot znam, sem sposoben za kaj več."

Slovenca ne bosta imela veliko časa za počitek, saj se že v torek začenja WTT Contender v Ljubljani, kjer pa bo konkurenca še močnejša kot v Skopju, precej večji bo tudi nagradni sklad.