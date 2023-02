Jorgić znova v finalu turnirja Top 16 v Montreuxu

"Pričakoval sem težak dvoboj. V prvem nizu sem imel težave z njegovim servisom, pozneje sem ga začel bolje vračati in sem več napadal. Odločalo je to, da sem naredil manj napak, in to, da sem bil enako nevaren tudi s forhendom," besede Darka Jorgića po polfinalni zmaga prenaša Namiznoteniška zveza Slovenije.

Jorgić bo v finalu branil lansko končno zmago, leta 2020 pa je na turnirju v švicarskem mestu prišel do finala.