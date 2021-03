Jorgić v polfinalu Dohe

Darko Jorgić se je tako švedskemu tekmecu oddolžil za poraz na podobnem turnirju v Dohi prejšnji teden. Danes je moral loviti tekmeca, izgubil je prvi in tretji niz na 7 in 5, dobil pa drugega na 4. V četrtem je zmagal z 11:8, potem pa v petem Šveda Kristiana Karlssona ugnal s 17:15. Jorgić je na poti do četrtfinala v osmini finala s 3:2 premagal sedmega igralca sveta, najboljšega, ki ne prihaja iz Azije, in drugega nosilca turnirja, Brazilca Huga Calderana.

Njegov naslednji tekmec pa bo v petkovem polfinalu Nemec Ruwen Filus. Že zdaj pa je jasno, da bo Jorgić na kakovostni lestvici ITTF še napredoval, trenutno je na 31. mestu.