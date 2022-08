Joshua v razočaranju metal pasove: Ti nisi močen, kako si me premagal?

Pritisk je nekaj, kar vsak človek doživlja drugače. Po porazu proti Oleksandru Usiku v Savdski Arabiji je Anthony Joshua očitno odkril svoje meje in se zelo čustveno odzval. Po soočenju z Usykom in odhodu iz ringa se je Anglež vrnil in iz ringa vrgel dva od štirih pasov, ki jih je Usik osvojil. "Res težko lahko rečem, da sem ponosen nase. Ne čutim ničesar. Globoko v svojem srcu sem razburjen," je dejal vidno razočaran Anglež.

"Ne zanima me moč. Jaz sem spreten. Ti nisi močen, kako si me premagal? S svojo spretnostjo. Jaz sem imel karakter in odločnost," je po zaključku borbe v Džedi vidno razočaran Anthony Joshua dejal zmagovalcu pasov združenj WBA, IBF, WBO in IBO. Ukrajinec je ostal zelo miren in je svojega nasprotnika celo poskušal tolažiti. A Joshua ni popuščal, potem pa je dva pasova, ki ju je osvojil Oleksander Usik, vrgel iz ringa in prijel mikrofon.

"Če bi poznali mojo zgodbo, bi razumeli mojo strast. Nisem bil petletni elitno nadarjeni deček, bil sem na poti v zapor. Plačal sem varščino in začel trenirati boks. Ta človek (Usik) je z zmago proti meni – mogoče bi jaz lahko bil boljši – pokazal strasti, ki jih je vložil. Prosim za aplavz našemu prvaku. On je neverjeten talent. Preučeval sem Ukrajino in vse šampione, ki so prišli iz tvoje neverjetne države. Istočasno, kar se tam dogaja zdaj ... Ne vem, kaj se tam dogaja, ampak ni lepo," je svoje nepovezane misli ubesedil vidno razočaran Joshua. Usik je po tem, ko se je dogajanje v dvorani umirilo, dejal: "Želim se zahvaliti vsem, ki so molili zame. To zmago posvečam svoji državi, družini, ekipi in vsem vojakom, ki branijo našo državo."

Sledila je novinarska konferenca Na novinarski konferenci se je pojavil tudi britanski promotor Eddie Hearn. "Zelo sem ponosen na človeka poleg mene, ki se od začetka svoje kariere bori v veliki borbi za veliko borbo. Ljudje včasih ne razumejo pritiska, ki ga nekdo v takem položaju lahko čuti. Ko ljudje govorijo o lakoti borca, si lahko ogledate garderobo Anthonyja Joshue in vidite njegovo lakoto," je okoliščine Joshuinega "izbruha" poskušal pojasniti Hearn. "On je svoje celotno življenje posvetil boksu in ljudje se ne zavedajo, v kakšnem 'mehurčku' živi. Vsi v državi (Angliji) ga poznajo in imajo o njem svoje mnenje. Ne poznam nikogar, ki bi bil temu športu bolj posvečen. Nikoli ni bežal pred pritiskom. Vedno se je posvečal ljudem in vedno je poskušal navdihniti naslednjo generacijo. Neverjeten ambasador je," je nadaljeval promotor borbe.

Eden od zbranih novinarjev je Joshui postavil preprosto vprašanje. Si po borbi ponosen nase? "Res težko lahko rečem, da sem ponosen nase. Ne čutim ničesar. Globoko v svojem srcu sem razburjen," je odgovoril Britanec in planil v jok. Znova je spregovoril Hearn: "Prvič v boksu ... Vidiš vse te popolne kr****e, številni so tudi nocoj na družabnih omrežjih, ki preveč govorijo in se predstavljajo kot dobri ljudje. Niso vzorniki, niso ambasadorji, niso nekdo, ki bi jaz želel, da navdihuje moje otroke. Jaz želim, da on moje otroke navdihne. Ta odgovornost je ogromno breme, ki ga je vedno čutil. Je eden najbolj prijaznih ljudi, ki jih poznam. To, kar ste danes videli, so bila surova čustva, resnična oseba, ki je čutila pritisk in je res želela zmagati. Nikoli ne bo priznal, da čuti pritisk, ampak nemogoče ga je ne čutiti," je boksarja, s katerim sodeluje že dolgo, poskušal opisat Hearn.

Spregovoril tudi o Tysonu Furyju "Tyson Fury je odkrito spregovoril o vseh težavah s svojim mentalnim zdravjem. Vidite, da (Anthony Joshua) joče. Leta je vsem kazal pogumen obraz. Človek, ki je preživel vse te psihične težave, draži nekoga, ko je ta na tleh. To pokaže, kakšen človek je Tyson Fury," je na objave Furyja na družabnih omrežjih odgovoril Hearn. Fury je namreč objavil posnetek, na katerem je borbo opisal kot eno najslabših težkokategornih v zgodovini. Dodal pa je tudi, da bi lahko sam premagal oba borca naenkrat.

icon-expand Oleksandr Usyk in Anthony Joshua FOTO: AP