Jovana Risović nova okrepitev med Krimovimi vratnicami

Po srbskih klubih Nova Pazova in Kragujevac se je podala v danski Randers, s katerim je v sezoni 2016/17 osvojila dansko prvenstvo. V naslednji sezoni se je preselila v madžarski Kecskemeti, zadnji dve pa je prva vratarka hrvaške Podravke. Njen največji reprezentančni uspeh sega v leto 2013, na domačem svetovnem prvenstvu je Srbija zaostala le za Brazilijo. Prva srbska reprezentančna vratarka je po Maji Svetik, Francozinji Oceane Sercien-Ugolinin brazilski Samari Vieira, že četrta okrepitev Krim Mercatorja, ki bo znova močno zastopan tudi na mednarodnih reprezentančnih tekmovanjih. Srbija se bo namreč preizkusila v kvalifikacijah za olimpijske igre, kamor sta Francija in Brazilija že uvrščeni. "Prihod v Krim Mercator je zame velika čast in zadovoljstvo. Veliko vrhunskih rokometašic je bilo del tega kluba, ki je že dolga leta stalnica v evropski Ligi prvakinj. Mislim, da je zame in mojo kariero to velik korak. Vem, da je delo v temu klubu zares odlično in veselim se ponovnega sodelovanja s trenerko vratark Branko Jovanović," je za uradno spletno stran kluba povedala srbska vratarka.