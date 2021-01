Jovana Risović rešila krimovke pred porazom v Nemčiji

Ljubljanska ekipa je po nekaj manj kot dvomesečnem premoru znova stopila na veliko mednarodno sceno, v izjemno pomembni tekmi za šesto mesto v skupini A pa je v Ludwigsburgu v bližini Stuttgarta igrala neodločeno z nemškim Bietigheimom. Absolutna junakinja dvoboja je bila 27-letna srbska vratarkaJovana Risović, ki je zbrala 15 obramb, deset sekund pred koncem dvoboja pa z bravurozno obrambo preprečila zmago nemških rokometašic, ki so na lanski prvi oktobrski tekmi v Ljubljani klonile s 26:28.

Slovenska zasedba je na dosedanjih devetih tekmah enkrat zmagala, trikrat igrala neodločeno ter doživela pet porazov. Po nepopolnem desetem krogu v skupini A vodi Rostov-Don s 13 točkami, Bukarešta je zbrala 11, Ferencvaros deset, Metz in Kristiansand po osem, Krim pet, Esbjerg štiri, Bietigheim pa tri točke.

Boljši začetek domačink

V Ludwigsburgu se je od prve minute odvijal izenačen in enakovreden boj, sredi prvega polčasa pa so gostiteljice izkoristile krizo v igri slovenskih rokometašic in jim v 21. minuti ušle na tri gole (6:9). Ljubljanski trener Uroš Bregarje zahteval minuto odmora, po njej pa se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Nemke so še naprej prevladovale, v 24. minuti pa so jim ušle na pet golov (7:12).

Klemenčičeva za izenačenje

Slovenske prvakinje so ob polčasu zaostajale za štiri gole (10:14). V začetku drugega so nekoliko dvignile svojo igro na vseh ravneh ter se jim po golu Nizozemke Harme van Kreij v 39. minuti približale na gol zaostanka (17:18), v 46. minuti pa po zadetkuValentine Klemenčič tekmo postavile v začetno izhodišče (20:20).

V končnici tekme sta obe ekipi delali začetniške napake, obe pa nista izkoristili svojih priložnosti za zmago. Krimovke so v 52. minuti po golu Tije Gomilar Zickero s sedemmetrovke po dolgem času povedle z 22:21, v izenačeni končnici nekajkrat imele priložnost potrditi zmago, a tega niso storile. V končnici tekme so trepetale za zmago, iz godlje pa jih je rešila Risovićeva, ki je deset sekund pred koncem ubranila nasprotni napad nemške ekipe za zmago.

* Arena Ludwigsburg, brez gledalcev, sodnici: Alpaidze in Berezkina (obe Rusija).

* Bietigheim: Sando, Berger 1, Lauenroth 2, Probst, Schulze 2, Naidzinavicius 5, Patorra, Reimer 4, Smits 6, Salamakha, Jensen 1, Maidhof 1, Braun.

* Krim Mercator: Vojnović, Gjerek, Risović, da Silva Vieira 1, Jurič, Sercien Ugolin 4, Žabjek, Pletikosić 2, van Kreij 2, Klemenčič 3, Konatar, Ljepoja 3, Dobrić, Gomilar Zickero 5, Svetik 2.

* Sedemmetrovke: Bietigheim 1 (1), Krim Mercator 6 (4).

* Izključitve: Bietigheim 10, Krim Mercator 4 minute.

* Rdeči karton: /.