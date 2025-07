Jovana Risović se vrača v Ljubljano

Jovana Risović je dres Krima nosila tri sezone (2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023) in bila v tem obdobju zelo pomemben člen ekipe. "Zapomnili smo si jo po številnih, tudi odločilnih obrambah v EHF Ligi prvakinj, prav tako pa se je izkazala tudi za karakterno izjemno pozitivno osebo," so zapisali v ljubljanskem taboru.