Jovičić: V Velenju ne bo lahko nobeni ekipi

Rokometaši Gorenja Velenja so se z naslovom državnih prvakov neposredno uvrstili v skupinski del drugega najelitnejšega rokometnega tekmovanja. Na sedežu evropske rokometne zveze na Dunaju so opravili žreb skupin. Črno-rumeni bodo igrali v skupini C, poleg njih pa so v tej skupini tudi ekipe SC Magdeburg (Nemčija), IK Sävehof (Švedska), PAUC Handball (Francija), BM Logrono La Rioja (Španija) in Nexe Našice (Hrvaška). "Zanimiva in atraktivna skupina. Vedeli smo, da lahkih nasprotnikov v skupinskem delu EHF European League ne bo. Veselim se, da bomo v Velenju znova pozdravili Marka Bazjaka, Branka Tamšeta in Miho Kavčiča. Kot je bilo rečeno že pred sezono, tekmovanje v skupinskem delu EHF EL je za našo ekipo v prvi vrsti nagrada za dosežene rezultate v pretekli sezoni. Poleg tega pa je to tudi možnost dodatnega napredka in razvoja, ki bi ga radi unovčili v prihodnosti. Kljub temu verjamem, da se lahko enakovredno kosamo z večino ekip iz svoje skupine. V tekmovanju bomo ponosno zastopali barve Slovenije, generalnega pokrovitelja Gorenje in mesta Velenje. Kam nas bo to pripeljalo, pa bomo videli spomladi," je za klubsko spletno stran dejal direktor Gorenja Velenja Janez Gams. "Zadovoljni smo, da igramo v tako elitnem tekmovanju. Z dobro igro v lanski sezoni smo si to prigarali. Menim, da smo največji obrobneži v celotnem tekmovanju. Igranje v Ligi Evropa bomo maksimalno izkoristili, saj bo ekipa s tem nabirala izkušnje. Če bomo vsi ostali zdravi, verjamem, da ne bo v Velenju lahko nobeni ekipi," za spletno stran aktualnih slovenskih državnih prvakov pravi trener Zoran Jovičić.

Prva tekma Lige Evropa bo 19. oktobra, ko bodo ose v Rdeči dvorani gostile aktualne prvake Lige Evropa, SC Magdeburg.