Jovičić ostaja na velenjski klopi

Trener aktualnih državnih prvakov Zoran Jovičić je krmilo velenjske barke prevzel pred začetkom sezone 2018/2019, ko je boj pričel s popolnoma prenovljeno, mlado, neizkušeno in močno finančno racionalizirano ekipo. Kljub temu so istega leta drugič v zgodovini postali zmagovalci slovenskega pokala ter osvojili drugo mesto v državnem prvenstvu, kar je pokazatelj, da gredo stvari v pravo smer. Zaradi epidemiološke slike v svetu, se je rokometna sezona leta 2020 zaključila aprila in ose so pristale na četrtem mestu lestvice Lige NLB. Kljub temu pa se je klub v sezoni 2019/2020 uvrstili v skupinski del EHF European League in tam zelo dobro zastopal slovenski rokomet. Po večmesečnem treniranju ob ukrepih, ki jih je država sprejela za zajezitev epidemije in odigranih tekmah pred praznimi tribunami, so Velenjčani ob koncu sezone 2020/21 visoko dvignili pokal slovenskih državnih prvakov. Isto sezono so se uvrstili tudi v polfinale pokala EHF.

Po izjemno uspešni sezoni 2020/21 so Velenjčani to pričeli nekoliko v krču, v drugem delu sezone pa nizajo dobre predstave tako v Ligi NLB kot v Evropi. Trenutno se v državnem prvenstvu nahajajo na tretjem mestu lestvice, uvrstili so se na zaključni turnir Pokala Slovenije, v Ligi Evropa pa so se z izjemnimi predstavami v skupinskem delu in osmini finala uvrstili v četrtfinale drugega najelitnejšega klubskega tekmovanja.

46-letni strateg je z ekipo Gorenja Velenja, kot poroča uradna spletna stran RZS, od svoje premierne sezone osvojil naslov pokalnih prvakov in naslov državnih prvakov ter pustil velik pečat tudi v evropskih tekmovanjih. V luči tega želijo pri Velenjčanih tudi v bodoče s člansko ekipo pisati uspešno zgodbo, hkrati pa v mlajših selekcijah nadaljevati z načrtnim in kontinuiranim delom ter se utrditi kot ena najboljših rokometnih šol v tem delu Evrope. Podpis nove pogodbe z glavnim trenerjem članske ekipe je zato zelo pomemben korak k realizaciji teh ambicioznih ciljev. "Vesel sem, da smo se dogovorili za nadaljevanje skupne poti. Svoje delo do sedaj smo dobro opravili, imamo nek svoj sistem pri vzgoji mlajših igralcev. V novem ciklusu nas določeni igralci zapuščajo, prihajajo določeni novi, cilj pa je, da našo zgodbo nadaljujemo tako, da na vsakem treningu in tekmi pokažemo svoj maksimum, vzgajamo bodoče zvezde in delujemo tako kot smo do zdaj ter napredujemo iz tekme v tekmo," je ob podaljšanju sodelovanja za spletno stran RZS dejal Zoran Jovičić.