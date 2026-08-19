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Zgodovinske spremembe: kaj prinaša jubilejna 75. turneja?

Oberstdorf, 19. 08. 2026 16.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Novoletna turneja v Innsbruck vselej pripravi več deset tisoč navijačev

Ljubitelji smučarskih skokov bodo v prihajajoči zimi spremljali prav posebno izvedbo novoletne turneje štirih skakalnic. Jubilejna 75. turneja prinaša pomembne novosti, saj se bodo za prestižno lovoriko zlatega orla prvič v zgodovini pomerile tudi ženske. Hkrati bodo prvič vse štiri moške tekme izvedene pod žarometi.

Ženska konkurenca bo prvič v zgodovini obiskala vsa štiri tradicionalna prizorišča. Skakalke bodo turnejo začele v Oberstdorfu, nato jih čakata Garmisch-Partenkirchen in Innsbruck, odločitev o prvi zmagovalki ženskega zlatega orla pa bo sledila v Bischofshofnu. Ideja o ženski različici prestižnega tekmovanja je bila prisotna že več let, vendar je bilo treba pred dokončno potrditvijo uskladiti številne podrobnosti, predvsem z organizatorji avstrijskega dela turneje. Skakalke so sicer občutek tekmovanja na novoletni turneji že dobile v preteklih sezonah, zdaj pa bodo prvič nastopile na vseh štirih skakalnicah.

Nika Prevc bo imela priložnost, da kot prva ženska dvigne zlatega orla
Nika Prevc bo imela priložnost, da kot prva ženska dvigne zlatega orla
FOTO: Damjan Žibert

Strožja pravila za žensko konkurenco

Posebnost ženske turneje bodo tudi zelo omejene kvote. V kvalifikacijah bo lahko nastopilo največ 40 tekmovalk, pri čemer domači reprezentanci Nemčije in Avstrije ne bosta imeli možnosti dodatnih nacionalnih kvot. Na podlagi rezultatov predbožičnega dela sezone bo nastop pripadel najboljšim 40 skakalkam na lestvici FIS. Na tekmi se bo nato 30 tekmovalk pomerilo v 15 izločilnih dvobojih. Poleg 15 zmagovalk se bo v finalno serijo uvrstilo še pet najboljših poraženk.

Tudi moški del tekmovanja bo deležen nekoliko spremenjenih pravil glede kvot, vendar bodo omejitve manj stroge. Nemčija in Avstrija bosta še naprej lahko izkoristili možnost nacionalnih skupin. V kvalifikacijah naj bi nastopilo približno 65 oziroma 66 skakalcev, na tekmo pa se bo tako kot doslej uvrstilo 50 tekmovalcev.

Slovenci z visokimi ambicijami

Spremembe na turneji bodo zanimive tudi za slovensko reprezentanco. Veliko oči bo znova uprtih v Domna Prevca, ki je v zadnjih sezonah dokazal, da sodi med najboljše skakalce na svetu. Na prestižnem tekmovanju bo imel tudi tokrat visoke cilje, slovenski navijači pa bodo upali, da ponovi lanski uspeh.

Domen Prevc na turneji branil lansko zmago
Domen Prevc na turneji branil lansko zmago
FOTO: Profimedia

Vse moške tekme prvič zvečer

Velika sprememba čaka tudi moški del turneje. Vse štiri tekme bodo prvič potekale pod umetno razsvetljavo. Oberstdorf in Bischofshofen sta nočne tekme že vajena, zdaj pa se jima bosta pridružila še Garmisch-Partenkirchen in Innsbruck.

Jubilejna 75. novoletna turneja tako prinaša kombinacijo tradicije in pomembnih novosti. Prvi nastop žensk na vseh štirih skakalnicah ter štiri večerne moške tekme bosta zagotovo zaznamovala letošnjo izvedbo tekmovanja. Slovenski ljubitelji skokov pa bodo z zanimanjem spremljali predvsem nastope Domna in Nike Prevc ter preostale slovenske reprezentance.

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