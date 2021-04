Na EP 13 judoistov, trojica olimpijskih kandidatov ostaja doma

V ženski konkurenci bo že v petek eno od odličij napadala Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg, v kategoriji do 52 kg bo nastopila mlada Teja Tropan, ob dobrem dnevu pa lahko preseneti tudi Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg.

Slovenski dan bo sobota, saj sta olimpijska prvakinja Tina Trstenjak in Andreja Leški prvi nosilki kategorije do 63 kilogramov, izkušena Anka Pogačnik, ki je letos že zbrala nekaj odmevnih zmag v grand slamu, pa bo nastopila v kategoriji do 70 kg. V nedeljo nastop v kategoriji do 78 kg čaka Patricijo Brolih.

V moški kategoriji je prvi favorit za vidno mesto Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov, ki pa z dosežki v sezoni ni potrdil vloge skritega favorita. Ob njem bo v soboto nastopil še Alen Vučina v kategoriji do 81 kg . V petek bo nastope v kategoriji do 60 kg odprl David Štarkel, v nedeljo nastop čaka še Narseja Lackovića v kategoriji do 90 kg ter oba težkaša, Eneja Mariniča in Vita Dragića.