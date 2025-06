Judoisti v Budimpešti lovijo 16. kolajno

Na blazine se vračata olimpijska prvaka iz Azerbajdžana Zelim Kocojev in Hidajat Hejdarov, Francijo zastopajo vodilni s svetovne lestvice Luka Mkheidze, Amandine Buchard in Romane Dicko, najmočnejša je tudi zasedba Gruzije z Lašo Bekaurijem, Ilijo Sulamanidzejem in Eterijem Lipartelianijem. Vsi pogledujejo tudi proti Japonski, kjer sta še enkrat več prijavljena nepremagljiva brat in sestra Hifumi Abe in Uta Abe ter Takanori Nagase. Za tekmovanje je prijavljenih 559 tekmovalcev iz 93 držav. Z 21 tekmovalci je največja domača reprezentanca, le nekaj manj judoistov imajo prijavljenih Japonska, Brazilija, Mongolija, Uzbekistan in Italija ter Nemčija, Francija in Južna Koreja.