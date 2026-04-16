Prvenstvo odprli s porazoma v uvodnem krogu

Tbilisi, 16. 04. 2026 09.40 pred 12 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA
Svetovni pokal v judu v Ljubljani

V Tbilisiju se je začelo evropsko prvenstvo v judu. Slovenska reprezentanta David Štarkel in debitant na tekmovanjih za nazive najboljših na stari celini, Gal Blažič, sta v najlažji moški kategoriji do 60 kg doživela poraza že v uvodnem krogu.

David Štarkel
FOTO: Luka Kotnik

David Štarkel se je v Olimpijski palači pomeril z Ukrajincem Artjomom Lesjukom in izgubil po metu v zadnji sekundi dvoboja. Pred tem sta tekmovalca prikazala niz tehnik v parterju, kjer pa nobenemu ni uspelo dokončati začetega. Na koncu je tako kot pred dvema letoma na EP v Zagrebu spet odločil met z nazivom tomoe-nage in vnovič se je veselil Ukrajinec.

"Zoprno je izgubiti v zadnji sekundi. Poznava se dobro, padel sem na isto tehniko kot nazadnje, ampak v končnici mi je po borbah v parterju popolnoma odrezalo noge in nisem našel rešitve. Vedel sem, kaj je največja nevarnost, tri do pet sekund prej sem vedel, kaj bo naredil. Moral bi v napad, tega nisem naredil in žal je zame konec tekmovanja," je po tekmi povedal Štarkel, ki je kot glavna cilja v nadaljevanju sezone izpostavil sredozemske igre in svetovno prvenstvo.

Bogdan Gabrovec odstopil z mesta predsednika Judo zveze Slovenije

Izkušeni reprezentant, ki je letos uspešno začel sezono, ni skrival, da je tekmec zmagal zasluženo, čeprav je tudi sam zapravil priložnost za zmago v parterju. "Res sem bil blizu. Ampak nekako čudno v obrambi uklešči nogo, nihče na takšen način kot on, potem pa jo je težko izvleči za končni prijem. Res pa je tudi, da je bil v eni od situacij v parterju bližje predčasni zmagi tekmec. Mislim, da sem se na koncu držal le še s prstom."

Gal Blažič
FOTO: Aljoša Kravanja

Gal Blažič, ki je pred mesecem dni dopolnil 19 let, se je pogumno boril z Italijanom Andreo Carlinom, imel svoje priložnosti, bržkone pa so bile ključne izkušnje, saj je imel v dvoboju, ki se je končal šele po slabih štirih minutah podaljška, dobre priložnosti tudi slovenski judoist. Vendar je bil v ključnih trenutkih premalo odločen. Italijan je dvoboj dobil prav z odločnostjo, ko je v končnici s čvrsto akcijo bolj prevrnil, kot pa vrgel Blažiča.

Kaja Kajzer v formi za EP

"Na tatamiju sem se počutil dobro, imel sem več napadov, na koncu pa me je v akciji žal prehitel in končalo se je z iponom. Je izkušen tekmovalec, olimpijec, kljub temu sem šel na zmago, a se ni izšlo," je dejal mladi Slovenec, ki ima letos glavna cilja mladinska EP in SP.

Kaja Kajzer
Kaja Kajzer
FOTO: Luka Kotnik

O prvencu na članskem EP pa je dejal: "Srečen po porazu seveda nisem. Velik uspeh je, da sem se sploh uvrstil na to tekmovanje. Dobil sem pomembno izkušnjo, a zdaj se vračam v mladinsko konkurenco, med člani pa bom verjetno spet poskušal konec leta na veliki nagradi Zagreba." V petek bo v Tbilisiju nastopilo kar šest slovenskih judoistov, med njimi tudi olimpijka Kaja Kajzer.

judo ep
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
