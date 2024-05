Judoistka Andreja Leški srebrna v Kazahstanu

Tokrat se je Katarina Krišto na dvoboj taktično izjemno dobro pripravila in bila ob koncu rednega dela borbe in tudi v uvodu v podaljšek celo aktivnejša. Svoje priložnosti je imela tudi Leškijeva, na koncu pa je dvoboj odločil obojestranski opomin, ki je bil za Krišto drugi, za Leškijevo pa usoden tretji.

V četrtfinalu je bila ostra tekmica Rusinja Dali Liluašvili, ki je prejšnji teden na tekmovanju enake ravni v Dušanbeju osvojila srebro, druga pa je bila letos tudi na grand slamu v Turčiji. A Slovenka jo je za finale vrgla kar dvakrat.

Ko je v polfinalu padla še japonska državna prvakinja Minomi Aono, je bilo jasno, da se bo Slovenka borila za zlato. Naslednja tekma bo svetovno prvenstvo v Združenih arabskih emiratih: "Imamo 10 dni in posebnih priprav na SP seveda ne bo, imam pa čas, da se spočijem, saj ti zaporedni nastopi vzamejo veliko energije in fokusa," je še povedala slovenska judoistična junakinja dneva.

Ta je bila navdušena tudi nad navijači v Kazahstanu, ki so jo oblegali za podpise in skupno fotografiranje: "Skoraj me niso spustili iz dvorane do avtobusa in res smo polepšali celo izkušnjo in kolajno. Spomnili so me tudi na to, kakšen vzor sem s svojimi uspehi za mlade športnike."

Tudi ostali Slovenci v soboto niso ostali povsem praznih rok. Anka Pogačnik je v kategoriji do 70 kg najprej ugnala Poljakinjo Katarzyno Sobierajsko, nato pa po dobri borbi v osmini finala nekoliko nesrečno izgubila s Portugalko Tais Pina. Slednja je potrdila dobro formo in se prebila vse do zlata.

Nace Herkovič je pred tedni na evropskem prvenstvu v Zagrebu debitiral v članski reprezentanci na največjih tekmovanjih. Tokrat se je spet priporočil stroki in selektorju Gregorju Brodu. Tekmovalec kluba iz Slovenj Gradca je najprej ugnal Ratbeka Žumanazarova iz Kirgizije, nato pa še Azerbajdžanca Omarja Rajablija, letos srebrnega v Bakuju. Tako kot v Antalyi pa ga je tudi v Astani ustavil Uzbek Šarofidin Boltabojev, ki je na koncu osvojil zlato kolajno.

Martin Hojak je po prostem prvem krogu izgubil s Karimom Abdulaevom iz Združenih arabskih emiratov.