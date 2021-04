Roglič po klasikah na dvomesečni premor za pripravo na Tour in OI

Kapetan Jumbo-Visme Primož Roglič si bo po seriji klasik, ki se bo končala prihodnji konec tedna s spomenikom Liege–Bastone–Liege, vzel dva meseca premora in tako do dirke po Franciji ne bo več tekmoval. 31-letnik bo med drugim izpustil dirko po Švici in tudi generalko pred Tourom, kriterij po Dofineji. Že v nedeljo pa ga na Nizozemskem čaka enodnevna preizkušnja Amstel Gold, kjer bo po napovedih med favoriti za zmago.

icon-expand Primož Roglič se je v primerjavi z lansko sezono odločil za nekoliko drugačno pripravo pred dirko po Franciji. FOTO: AP Športni direktor Jumbo-VismeFrans Maassen je novico potrdil za francoski športni dnevnikL'Equipe. Kot je dejal, želijo Primoža Rogličaohraniti čim bolj svežega za Tour, s tem pa tudi za olimpijsko preizkušnjo, ki bo, če ne bo sprememb, na sporedu le šest dni po koncu bojev v Franciji. "Lani je veliko nastopal. Ta dva meseca mu bosta omogočila, da bo prihranil nekaj energije, ki jo bo potreboval na Touru in OI, kar sta zagotovo njegova glavna cilja sezone," je pojasnil Maassen. "Tako smo se odločili. In če se ne bo zgodilo kaj nepričakovanega, bo pri tem tudi ostalo." Roglič je lani na kriteriju po Dofineji, ki je letos na sporedu od 30. maja do 6. junija, doživel grd padec, po katerem je moral izpustiti kar deset dni treningov. Na dirko po Franciji pa se bo letos pripravljal na višinskih pripravah v francoskem Tignesu, kamor bo odpotoval ob koncu maja, preostali člani ekipe pa se mu bodo pridružili po koncu preizkušnje po Dofineji, poročaCyclingnews. Jumbo-Visma bo na pripravah sicer ostala do 20. junija, šest dni kasneje pa se bo v Brestu začela dirka po Franciji. Roglič je letos nastopil na dveh etapnih preizkušnjah. Od Pariza do Nice je zaključil na 15. mestu, potem ko je osvojil kar tri etapne zmage, na zadnji dan pa je po dveh nesrečnih padcih ostal brez rumene majice. Kasneje je rane zacelil na dirki po Baskiji, na kateri se je prvič v tej sezoni pomeril s Tadejem Pogačarjem. Na severu Španije je osvojil kronometer in tudi skupni seštevek. Jubmo-Visma z veliki apetiti na klasike

Že v nedeljo ga čaka prva enodnevna preizkušnja sezone, nizozemski Amstel Gold. Jumbo-Visma bo na njej nastopila z vrhunsko zasedbo (poleg Rogliča šeWout van Aert, Robert Gesink, Sam Oomen, Lennard Hofstede,Paul Martens in Jonas Vingegaard, op. a.) in pričakuje se, da bodo njeni kolesarji krojili boj za zmago. Lani te dirke zaradi pandemije covida-19 organizatorji niso izvedli, letos pa so nekoliko priredili traso in jo skrajšali za 50 kilometrov. Tako bodo kolesarji v nedeljo morali opraviti z 216 km, v katerih jih čaka trinajst 17-kilometrskih krogov, v vsakem pa tudi trije vzponi, kar bi Rogliču moralo ustrezati, čeprav naj bi bil v vlogi kapetan Van Aert, ki je specialist za enodnevne preizkušnje. "Imamo izjemno močno ekipo. Morda bomo mi tisti, ki jih bo treba premagati. Vsi naši kolesarji so v odlični formi. Nizozemski dirkači se tu vedno počutijo nekoliko posebno, saj tekmujejo na domačih tleh. Te občutke pa bomo skušali prenesti tudi na ostale, da bi iz sebe vsi iztisnili še nekaj več," je za spletno stran nizozemske ekipe povedal Maassen, ki je leta 1991 tudi sam slavil na tej dirki. "Ker smo nizozemska ekipa, bo preizkušnja za nas seveda nekaj posebnega. Vsi smo zelo motivirani, imamo močno jedro in upam, da bomo v nedeljo nadaljevali zmagoviti niz,"se nadeja Maassen, ki je letošnjo traso primerjal s tistimi na svetovnih prvenstvih in dodal, da ni primerljiva z letom 1991. PREBERI ŠE Jonas Vingegaard: skriti adut v Rogličevem lovu na rumeno majico? Poleg Rogliča še trije Slovenci, a brez Tadeja Pogačarja

Na visoko uvrstitev bo na Nizozemskem ciljal tudi Matej Mohorič, saj bo ekipa Bahrain Victorius nastopila z zelo kakovostno zasedbo, v kateri bi se lahko z najvišjimi mesti spogledovali še Dylan Teuns, Wout Poels in Sonny Colbrelli. Od Slovencev bosta nastopila tudi Luka Mezgec, ki bo delal za Michaela Matthewsa pri moštvu BikeExchange, Jan Polanc pa bo podobno vlogo pri UAE Team Emirates opravljal zaMattea Trentina in Marca Hirschija. Preizkušnjo Amstel Gold bo izpustil zmagovalec njene zadnje izvedbe leta 2019 Mathieu van der Poel, ki je sklenil, da si po napornem ritmu z začetka sezone vzame nekaj časa za počitek in pripravo za dirko po Franciji. Bo pa znova zraven svetovni prvak Julian Alaphilippe, ki bo v vlogi enega od glavnih favoritov, kamor lahko prištevamo tudi Toma Pidcocka, ki je pred dnevi slavil na Brabantse Pijl, ob sebi pa bo imel tudi kvalitetno zasedbo Ineosovih pomočnikov. V prihodnjem tednu karavano najprej čaka Valonska puščica, ki bo v sredo, v nedeljo, 25. aprila, pa še spomenik Liege–Bastogne–Liege, na katerem je lani zmago slavil prav Roglič, ki je s tem postal prvi Slovenec z zmago na eni od petih najprestižnejših enodnevnih dirk kolesarske sezone.