Jumbo Visma na Touru brez Dumoulina

Iz nizozemske ekipe so sporočili, da bosta na začetku dirke vlogo vodje ekipe imelaPrimož Roglič in NizozemecSteven Kruijswijk. Roglič je lani osvojil drugo mesto v generalni razvrstitvi na najbolj prestižni večetapni kolesarki preizkušnji na svetu za rojakom Tadejem Pogačarjem, Kruijswijk pa je leto dni pred tem zasedel skupno tretje mesto. Pred njim sta bila le Kolumbijec Egan Bernalin Britanec Geraint Thomas.

Za Jumbo Vismo bodo na letošnjem Touru poleg Rogliča, Kruijswijka in Jonasa Vingegaardanastopili še Mike Teunissen, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink in Tony Martin.