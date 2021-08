Kdo bo Rogliču letos pomagal pri branjenju rdeče majice?

Najizkušenejši od sedmerice pomočnikov. Pri 35 letih bo vozil svojo jubilejno 20. tritedenski dirko. Na Vuelti je bil sedemkrat, tudi pri obeh zmagah Primoža Rogliča. Največji uspeh je zabeležil na 14. etapi pred petimi leti. Prestižna gorska preizkušnja se je končala z vzponom na prelaz Aubisque, kjer so med seboj obračunali favoriti, še pred njimi pa je med ubežniki največ moči imel prav Robert Gesink.

Pomočnik, o katerem ne gre izgubljati besed. Ko omenjamo uspehe Primoža Rogliča, Seppa Kussa enostavno ne moremo izpustiti. 26-letnik iz Kolorada je vozil na zadnjih dveh Vueltah, na lanskem Touru se je predvsem v Alpah izkazal za zlata vrednega pomočnika, letos pa je v Franciji pomagal Jonasu Vingegaardu do drugega mesta. Pred dvema letoma je dobil 15. etapo Vuelte, da je številka 15 zanj srečna, pa je pokazal letos na Touru, ko je dobil prestižno gorsko etapo.

Sepp Kuss: 6 grand tourov, zmagovalec etap na Touru in Vuelti

Lennard Hofstede: 4 grand touri, zraven pri obeh Rogličevih zmagah

26-letni Nizozemec je tretjo sezono član Jumbo-Visme. Podobno kot Gesink in Kuss je na Vuelti vozil tako leta 2019 kot tudi leto kasneje, ko je Roglič dvakrat osvojil rdečo majico. Etapne zmage še nima, v tej sezoni pa se je dokazoval na dirki Pariz–Nica, kjer je bil znova pomočnik 31-letnega Kisovčana, in na dirki po Dofineji, kjer mu kljub nekoliko bolj prostim rokam ni uspelo vpisati večjega uspeha.

Sam Oomen: 4 grand touri, deveti na Touru leta 2018

Trikrat je vozil na Giru, enkrat na Vuelti, a nikdar kot član Jumbo-Visme, saj je to zanj prva sezona v nizozemskem moštvu. A z Rogličem bi se morala poznati, saj sta sodelovala na dirki Pariz–Nica in dirki po Baskiji, kjer je zlati kronometrist iz Tokia slavil skupno zmago. Leta 2018 je bil kot član Sunweba celo deveti v skupnem seštevku dirke po Italiji, še mesto višje pa je bil letos na dirki po Švici.

Nathan Van Hooydonck: enkrat na Vuelti, brez posamičnih zmag

Najmanj izkušeni član osmerice. 25-letni Belgijec bo drugič na Vuelti, leta 2019 je v Španiji nastopal kot član ekipe CCC, medtem ko na Giru in Touru še ni nastopil. Omembe vrednih posamičnih uspehov nima, letos pa je med drugim nastopil na Tirreno–Adriatico in dirki po Švici. To je zanj prva sezona v majici Jumbo-Visme, pogodbo ima sklenjeno še za leto 2022.