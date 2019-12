Jumbo Visma: skupna razvrstitev v Franciji, po etapne zmage na Giro in Vuelto

Dumoulin, nekdanji zmagovalec dirke po Italiji, ki je ekipo okrepil po koncu aktualne sezone, je bil v napovedih jasen – cilj je zmaga na Touru! "Lepo je bilo izvedeti, s kako kakovostno ekipo se bomo odpravili v Francijo. Zavedamo se, česa smo sposobni. Želimo si zmage," je povedal 29-letni prišlek iz ekipe Sunweb. Njegov rojak Kruijswijk je bil na letošnji izvedbi najprestižnejše tritedenske dirke tretji, hitrejša sta bila le Ineosova Egan Bernal in Geraint Thomas . 32-letnik pravi, da lahko v letu 2020 skupaj z Rogličem in Dumoulinom končno prekinejo britansko prevlado: "Vsi vemo, kakšen cilj smo si zadali. Imamo zelo močno ekipo, naša največja prednost pa bo, da bomo imeli kar tri kapetane, ki lahko dirkajo na generalno razvrstitev. Čutim, da lahko rumeno majico pripeljemo vse do Pariza." Letos je najbolj zaželeno majico v svetu kolesarstva dva dni nosil Mike Teunissen , ki je slavil na prvi etapi, s tem pa je postal prvi Nizozemec v rumenem po 30 letih. Na prihajajoči izvedbi bo imela dežela tulipanov v ognju kar dva svoja tulipana, je pa kljub temu jasno, da je Roglič še vedno prvo ime moštva.

Na Tour nekoliko presenetljivo ne bo potoval prvi šprinter ekipe Dylan Groenewegen, ki je letos slavil na sedmi etapi. 26-letnik je priznal, da mu je žal, da izpušča francosko pentljo, a se zaveda, kakšne so ekipne ambicije: “Za šprinterje je lepo dirkati vse tri največje dirke. A tokrat smo drugače razporedili moči. Na Giru bom imel v prvih etapah lepe možnosti za slavje, podobno velja tudi za Vuelto, ki se bo leta 2020 začela prav na Nizozemskem. V Franciji bodo prve gorske etape že kaj kmalu po začetku, zato bo za nas, šprinterje še posebej težko. Bolje je, da smo mesto tam prepustili tistim, ki se lahko vzpenjajo.”



Športni direktor Merijn Zeeman je odločitev o neodhodu Groenewegena pojasnil z besedami, da je za prvega šprinterja ekipe glavni cilj Vuelta:"Z njim smo podaljšali pogodbo, ker ima jasen načrt. Želi si dobiti čim več etap in to na vseh treh tritedenskih dirkah. V Franciji mu je že uspelo, zato bomo moči prihodnje leto preusmerili v Italijo in Španijo. Glavna prioriteta pa je zagotovo začetek Vuelte na domačih tleh. Tam bo Dylan imel dve priložnosti za zmago. Storili bomo vse, da nam uspe."