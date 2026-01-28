Naslovnica
Drugi športi

Junak velike islandske zmage z dvojno športno zgodovino

Malmö, 28. 01. 2026 08.33

Avtor:
L.M.
Viggo Kristjansson

Slovensko rokometno reprezentanco čaka še sklepno dejanje letošnjega evropskega prvenstva. Teoretično možno, a malo verjetno uvrstitev v polfinale bodo lovili proti Islandiji, ki je v glavnem delu poskrbela za eno večjih presenečenj prvenstva, ko so s kar 35:27 nadigrali švedsko izbrano vrsto. Junak večera je bil Viggo Kristjansson, ki je svojo športno pot začel kot profesionalni nogometaš.

Viggo Kristjansson je bil že od malih nog nadobuden športnik, a medtem ko večina najstnikov izbere en šport, s katerim se bodo intenzivno ukvarjali, se je Islandec odločil, da se ne bo omejeval in je do 17. leta resno treniral tako rokomet kot nogomet. Leto pred polnoletnostjo je vendarle moral izbrati in prevladale so nogometne zelenice, kopačke in večja žoga.

Kristjansson je spreten tudi z nogometno žogo
Kristjansson je spreten tudi z nogometno žogo
FOTO: Profimedia

Profesionalno pot si je začel utirati pri domači Grotti, kjer je leta 2010 kot 16-letnik debitiral v drugi islandski ligi. Po sezoni in pol pri lokalnem klubu je prestopil v vrste prvoligaša Breidablika, ki je bolj poznan širši nogometni javnosti. V letošnji sezoni igrajo v konferenčni ligi, kjer zasedajo 30. mesto, zbrali pa so spoštljiv izkupiček 5 točk. Kristjansson je pri Breidabliku preživel dve leti, v vmesnem času je bil posojen k drugoligašu iz prestolnice.

Navijači Breidablika
Navijači Breidablika
FOTO: Profimedia

Njegova zadnja epizoda med islandsko elito je bila sezona 2013/14, v kateri so prišli tudi v drugi krog kvalifikacij za Ligo Evropa. V uvodnem krogu so izločili avstrijski Sturm iz Gradca, za katerega je takrat igral slovenski reprezentant Robert Berić, vodil pa jih je nekdanji trener Maribora Darko Milanič. Kristjansson je vse evropske tekme preživel na klopi, glavni trener Olafur Helgi Kristjansson mu ni namenil niti minute.

Zaradi neizpolnjenih nogometnih ciljev se je pri 21. letih odločil, da kopačke obesi na klin ter stadione in travo zamenja za dvorane in parket. Tudi tokrat je začel pri domači Grotti, od koder ga je pot vodila do danskega Randersa, avstrijskega West Wiena, nemškega Leipziga in na koncu Erlangena, čigar barve v Bundesligi brani še danes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

32-letnik je za islandsko reprezentanco debitiral leta 2019 in postal redni član svoje izbrane vrste, ki je v glavnem delu letošnjega evropskega prvenstva uprizorila veliko presenečenje in za 8 golov premagala domačo Švedsko. Eden glavnih junakov velike zmage je bil prav Kristjansson, ki je bil strelsko brezhiben in dosegel 11 zadetkov. Desni zunanji igralec bo skupaj s soigralci še zadnja ovira za slovensko rokometno reprezentanco, ki bo proti Islandcem lovila zmago, ki bi ji vsaj v teoriji še omogočala preboj v polfinale.

bibaleze
