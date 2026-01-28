Junak velike islandske zmage z dvojno športno zgodovino

Viggo Kristjansson je bil že od malih nog nadobuden športnik, a medtem ko večina najstnikov izbere en šport, s katerim se bodo intenzivno ukvarjali, se je Islandec odločil, da se ne bo omejeval in je do 17. leta resno treniral tako rokomet kot nogomet. Leto pred polnoletnostjo je vendarle moral izbrati in prevladale so nogometne zelenice, kopačke in večja žoga.

Profesionalno pot si je začel utirati pri domači Grotti, kjer je leta 2010 kot 16-letnik debitiral v drugi islandski ligi. Po sezoni in pol pri lokalnem klubu je prestopil v vrste prvoligaša Breidablika, ki je bolj poznan širši nogometni javnosti. V letošnji sezoni igrajo v konferenčni ligi, kjer zasedajo 30. mesto, zbrali pa so spoštljiv izkupiček 5 točk. Kristjansson je pri Breidabliku preživel dve leti, v vmesnem času je bil posojen k drugoligašu iz prestolnice.

Njegova zadnja epizoda med islandsko elito je bila sezona 2013/14, v kateri so prišli tudi v drugi krog kvalifikacij za Ligo Evropa. V uvodnem krogu so izločili avstrijski Sturm iz Gradca, za katerega je takrat igral slovenski reprezentant Robert Berić, vodil pa jih je nekdanji trener Maribora Darko Milanič. Kristjansson je vse evropske tekme preživel na klopi, glavni trener Olafur Helgi Kristjansson mu ni namenil niti minute.

Zaradi neizpolnjenih nogometnih ciljev se je pri 21. letih odločil, da kopačke obesi na klin ter stadione in travo zamenja za dvorane in parket. Tudi tokrat je začel pri domači Grotti, od koder ga je pot vodila do danskega Randersa, avstrijskega West Wiena, nemškega Leipziga in na koncu Erlangena, čigar barve v Bundesligi brani še danes.