Drugi športi

Junaka vaterpolske tekme proti Izraelu zapravila petmetrovke

Beograd, 17. 01. 2026 15.56 pred 29 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Vaterpolo

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Beogradu na tekmah za razvrstitev od 13. do 16. mesta izgubila proti Izraelu po izvajanju petmetrovk s 14:15. V rednem delu se je tekma končala z 11:11 (3:2, 1:3, 4:3, 3:3).

Tragična junaka slovenske izbrane vrste sta Jaša Kadivec, ki mu je žogo ob strelu s petih metrov ustavil okvir vrat, in 18-letni Nace Štromajer, ki potem, ko je Jure Beton v zadnji seriji ustavil strel Ora Schleina, ni zadel za izenačenje.

Prav ta dva igralca pa sta bila v slovenski vrsti najboljša v rednem delu tekme. Nace Štromajer, sin nekdanjega kapetana reprezentance Krištofa Štromajerja, je dosegel štiri gole, Kadivec pa dva, a bržkone najpomembnejša za Slovenijo.

Zdajšnji kapetan Kadivec je minuto in 21 sekund pred koncem ob igralcu več zadel za 10:10 in 27 sekund pred koncem ob novi številčni prednosti tudi za 11:11.

Za Slovenijo je dva gola dosegel tudi Aljaž Troppan, po enega pa Matija Bernard Čanč, Marcel Lipnik in Enej Potočnik. Vratar Jure Beton je zbral devet obramb, izjemno pa mu je z devetimi ukradenimi žogami pomagala tudi obramba.

V petek je Slovenija v isti skupini po kazenskih strelih ugnala Slovaško s 14:13, v nedeljo pa bo ob 10.15 igrala še z Malto.

"Vidi se, da se iz tekme v tekmo dvigamo in izboljšujemo obrambo. Še vedno pa smo storili kakšno napako preveč na položaju centra in ob prehodu v obrambo, kjer pa se že malo pozna utrujenost, saj smo odigrali že peto tekmo, od tega v zadnjih treh dneh tri. Spet smo bili odlični z igralcem manj (13:3). Danes je bilo nekaj težkih trenutkov, ko smo lovili izenačenje, na koncu pa so imeli Izraelci malo več sreče pri petmetrovkah. Lahko bi se obrnilo tudi drugače," je po tekmi za STA povedal eden od pomočnikov selektorja Mirka Vičevića, Marko Gostić.

V nedeljo Slovenijo čaka še zadnji nastop na EP. "Še vedno smo v igri za 13. mesto, a moramo počakati tudi na druge izide. Potrebujemo zmago in kljub četrti tekmi v štirih dneh verjamem, da bodo igralci spet dali vse od sebe, saj so tudi danes pokazali neverjetno borbenost. Zdaj se moramo le čim bolje spočiti," je še dodal.

