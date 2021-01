Jure Dolenec: Z dobro obrambo smo hitro povišali razliko

Slovenski rokometaši so zanesljivo opravili svojo "domačo" nalogo na Nizozemskem. Na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem leta 2022 so visoko premagali Nizozemce (34:23) in mirno pričakujejo povratno tekmo, ki bo na sporedu v v celjskem Zlatorogu. V kvalifikacijski skupini 5 sta poleg Nizozemske in Slovenije še reprezentanci Poljske in Turčije. Tekma v Celju bo tudi zadnja pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu med 13. in 31. januarjem v Egiptu.

Zadovoljen je bil tudi selektor Ljubomir Vranješ:"Tekma se je razpletla po pričakovanjih. Začetek je bil zahteven, saj ima nizozemska reprezentanca kvaliteto. V igri smo imeli dobre in slabe trenutke, ob polčasu smo se pogovorili, popravili nekaj podrobnosti in bili v obrambi bolj agresivni. Potem je stekel tudi napad in dosegli smo lepo zmago. Skupaj tekme nismo odigrali že od januarja, kar je zelo dolgo obdobje."