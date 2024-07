Pred domačim EP: Čuti se nekaj napetosti. To je pozitivna trema

Celje z okolico bo še šestič v zadnjih sedmih letih prizorišče enega izmed največjih tekmovanj za mlajše starostne selekcije. Ob evropskih prvenstvih na članski ravni, ki smo jih na sončni strani Alp gostili v letih 2004 (moško) in 2022 (žensko), se bodo letos na slovenskih tleh znova predstavili najobetavnejši rokometni upi. Rokometna zveza Slovenije je v preteklosti že organizirala evropska prvenstva za dekleta do 17 (2019) in 19 let (2017 in 2021), evropsko prvenstvo za fante do 20 let (2018) ter svetovno prvenstvo za dekleta do 20 let (2022).

"Organizacija takšnih tekmovanj so vzpodbuda našim mladim športnikom, klubom in Rokometni zvezi Slovenije, obenem pa odlična priložnost, da se pokažemo kot dobri gostitelji – na eni strani mesto Celje oziroma regija, po drugi pa naša zveza z lokalnimi organizatorji. Z vsakim takim dogodkom imamo možnost, da pokažemo, česa smo organizacijsko sposobni, našim reprezentancam pa omogočimo čast in posebne občutke, ki jih prinaša igranje pred številnimi domačimi navijači," je na novinarski konferenci dejal generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije Jure Natek in nato odkril tudi pozitivne plati, ki jih evropsko prvenstvo prinaša.