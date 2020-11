Juš Mecilošek do svoje prve kolajne na evropskih prvenstvih

Juš Mecilošek je moral v polfinalu priznati premoč Rusu Hamzatu Ahmarovu, ki si je priboril prednost wazarija in jo zadržal do konca rednega dela dvoboja. Za bronasto kolajno se je pomeril s Fincem Turpalom Djoukaevom. V zelo izenačenem dvoboju, ki se je zavlekel v drugo minuto boja za zlato točko si je bronasto kolajno priboril Juš Mecilošek z metom za wazari. To je njegova prvo kolajna na evropskih prvenstvih.

"Vztrajnost pri težkih treningih se je obrestovala. Zelo sem zadovoljen z današnjimi borbami, bil sem zelo skoncentriran in dal vse od sebe. To je bilo nagrajeno," je dejal Mecilošek.