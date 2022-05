Justin Thomas zmagovalec prvenstva PGA

Will Zalatoris in Justin Thomas sta imela z birdiejema na 13. luknji oba pet pod parom. Na 18. luknji je Zalatoris zgrešil birdieja z 12 metrov, Thomas pa je z osmih metrov z dvema udarcema zadel, izenačil in zmagal. Thomas, ki je dan začel s sedmimi udarci zaostanka, je izenačil največjo vrnitev v zadnjem krogu v zgodovini prvenstva PGA rojaka Johna Mahaffeyja v Oakmontu leta 1978. Thomas je za svojo 15. zmago na turneji PGA prejel tudi ček v vrednosti 2,7 milijona dolarjev (2,5 milijona evrov). "Za nami je zelo nenavaden dan," je po zmagi dejal Thomas: "V začetku tedna so me vprašali, kakšna prednost je na tem igrišču varna, in odvrnil sem, da ne obstaja. To igrišče je tako težko. Treba je bilo ostati potrpežljiv. In nisi se smel ozirati na tablo rezultatov, ampak igrati svojo igro. Preprosto nisem mogel verjeti, da sem se znašel v končnici." Naslov je Thomas osvojil po katastrofi Čilenca Mita Pereire, ki je ves dan vodil, nato pa odpovedal na zadnji luknji, ko je z dvema napakama zapravil pokal Wanamaker. Pereira, vodilni pred zadnjim dnevom, ki je nastopal šele na svojem drugem majorju v karieri, se je moral na koncu zadovoljiti s tretjim mestom, ki si ga je razdelil z Američanom Cameronom Youngom.