V drugem krogu kvalifikacij Wimbledona slovenski dvoboj Juvan - Zidanšek

Pri 16 letih zmagovalka mladinskega Wimbledona med dvojicami Kaja Juvan, ki je sicer trenutno 241. igralka sveta, je bila boljša od na papirju favoritke dvoboja, osem let starejše Madžarke Timee Babos (196.). Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je slavila z 2:0 v nizih, prvi niz je osvojila s 6:2, drugega s 6:3.

V drugem krogu kvalifikacij se bo pomerila z reprezentančno prijateljico in partnerko Tamaro Zidanšek. Igralka iz Slovenskih Konjic, ki je na najnovejši svetovni ženski jakostni lestvici WTA izgubila tri mesta in je na 144. mestu, je kar dve uri in 18 minuti potrebovala, da je premagala 21-letno igralko iz Rusije Darjo Astrahovo, 209. igralko sveta.