Tamara Zidanšek zanesljivo čez prvo oviro, Kaja Juvan od 0:5 do zmage

Lanska polfinalistka Rolanda Garrosa Tamara Zidanšek v letošnjem prvem krogu ni imela večjih težav. Njena prva tekmica je bila finalistka turnirja v Rabatu minuli konec tedna, Američanka Claire Liu . Zidanškova je proti 50 mest slabše uvrščeni tekmici z lestvice WTA igrala zanesljivo in v obeh nizih brez težav nadzorovala potek dvoboja, obakrat povedla s 4:1 in potem zanesljivo dobila niza po skupno le uri in 14 minutah.

Izid, 1. krog:

Tamara Zidanšek (Slo/24) - Claire Lui (ZDA) 6:2, 6:2

Kaja Juvan (Slo) - Oksana Šelehmetova (Rus) 7:5, 7:6.

Bedene med dvojicami končal v prvem krogu

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je nastope v konkurenci moških dvojic na odprtem prvenstvu Francije v Parizu končal že v prvem krogu. V navezi s Srbom Filipom Krajinovićem je moral priznati premoč Argentincu Maximu Gonzalezu in Brazilcu Marcelu Melu, ki sta zmagala s 6:4, 6:2. Dvaintridesetletni Ljubljančan je v Parizu med posamezniki že napredoval v drugi krog, ugnal je Avstralca Christopherja O'Connella s 6:2, 6:4, 6:7 in 6:1. A ni bil tako uspešen tudi pri dvojicah.

Naveza Bedene - Krajinović ni imela pravih možnosti v boju s 15. nosilcema. Ta sta v prvem nizu povedla s 4:2 in dovolila približanje na 4:5, a nato po 40 minutah slavila s 6:4. Še manj pa sta tekmecema prepustila v drugem, ko sta prav tako povedla s 3:1 in 4:2 ter nato po uri in desetih minutah zanesljivo prišla do napredovanja.