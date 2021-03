Juvanova po pozitivnem testu morala predati dvoboj

Mlada Ljubljančanka je novico o pozitivnem testu sporočila po družbenih omrežjih. Kot je zapisala na svojem profilu na Facebooku, ima blage simptome okužbe, sicer pa se počuti dobro.

"Včeraj sem opravila standardni test za covid-19 in izkazalo se je, da je pozitiven. Imam blage simptome in se trenutno dobro počutim. Na žalost pozitiven test pomeni, da sem morala predati dvoboj in se ne bom mogla udeležiti turnirja v Miamiju ter turnirjev, ki sledijo v obdobju naslednjega meseca. Žalostna sem, ker ne bom mogla igrati, sem pa zadovoljna s svojimi predstavami v preteklih mesecih," je zapisala Juvanova.

"Hvala vsem za podporo, to ni idealno, vendar se bom kmalu vrnila,"je na koncu zapisala Juvanova.