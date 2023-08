Kaja Juvan v glavnem delu turnirja za veliki slam v New Yorku

Trenutno 146. igralka lestvice WTA Kaja Juvan dvoboja ni najbolje odprla, saj je Japonka Himeno Sakatsume (195. WTA) po dveh odvzemih servisa prvi niz dobila s 6:2. Po boljšem začetku Ljubljančanke je bila Japonka bližje zmagi tudi v drugem nizu. Vodila je s 4:2, nato sicer izgubila prednost, v podaljšani igri pa je imela kar pet priložnosti za zmago.

V 13. igri drugega niza je vodila s 6:3, a je druga najboljša Slovenka na lestvici WTA vse tri zaporedne priložnosti za zmago Japonke ubranila, nato pa še dve pri izidu 6:7 in 7:8. Podaljšano igro je dobila z 10:8, v tretjem nizu pa takoj v uvodni igri odvzela servis tekmici. Japonka je pri vodstvu Slovenke s 3:2 v odločilnem nizu zahtevala zdravniški premor, a tudi to ni spremenilo poteka dvoboja. Ta je trajal dve uri in 34 minut.

Juvan bo četrtič nastopila na OP ZDA, leta 2020 in 2021 je izpadla v drugem krogu, lani pa v prvem. Njena tekmica v prvem krogu tokratnega turnirja še ni znana.