Juvanova izpadla v Palermu

Kaja Juvan, 121. igralka sveta, je prvi niz dobila, potem ko je tekmici, ki je 89. na lestvici WTA, kar trikrat odvzela servis, sama pa je izgubila le eno servisno igro. Giorgijeva je v drugem nizu Slovenki vrnila s podobno mero, v zadnjem pa je Slovenka takoj izgubila dve igri, prednosti pa Italijanka ni več izpustila iz rok. Juvanova je v šestih dneh (igrala je že v kvalifikacijah) odigrala kar pet dvobojev in skupno 14 nizov, zato je verjetno imela tudi težave z bolečinami v hrbtu (mišica). Tako ji je ob koncu drugega niza pomagala fizioterapevtka in slovenska igralka je potem nadaljevala z dvobojem.

Zidanškova v polfinalu dvojic

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v konkurenci dvojic prišla v polfinale. Skupaj z Nizozemko Arantxo Rus sta v četrtfinalu premagali Italijanki Giulio Gatto-Monticone in Jasmine Paolini s 7:5 in 6:1. Zidanškova in Rusova bosta v polfinalu igrali proti Belgijkama Greetje Minnen in Alison Van Uytvanck.