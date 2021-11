Juvanova nekoliko predčasno končala sezono

Kaja Juvan se je na dveh grand slamih v tej sezoni prebila v tretji krog. To sta tudi njena najboljša rezultata kariere.

Na domačem turnirju v Portorožu se je uvrstila v polfinale, kar je bil njen najboljši posamični izid na turnirjih serije WTA 250. Na turnirjih velike četverice pa je dvakrat igrala v tretjem krogu, in sicer na OP Avstralije, ko se je na glavni turnir prebila s kvalifikacijami, in v Wimbledonu, kjer je v prvem krogu izločila kasnejšo olimpijsko prvakinjo, Švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič .

Na zadnjih treh turnirjih je dosegla dve zmagi, od tega eno v kvalifikacijah, predvsem na zadnjem turnirju v Cluju (dvorana) pa je iz rok izpustila že dobljen dvoboj proti Romunki Jaqueline Cristian.

"Izgubiti nekaj zadnjih dvobojev na tak način je lahko srce parajoče, saj v ta šport vlagam vse, kar je v moji moči. So mi pa porazi dali vedeti, da imam še veliko rezerv. Resnično verjamem, da je najpomembnejše, da se iz vsega lahko nekaj naučimo," je še zapisala.

Juvanova je imela v tej sezoni tudi nekaj težav s covidom-19, za katerim je zbolela marca letos v Mehiki, potem pa je potrebovala precej časa, da se je vrnila na turnejo.

V tej sezoni so do konca ostali le še zaključni turnir najboljše osmerice v Guadalajari (od 8. novembra), turnir v Linzu (od 8. novembra) in zaključek pokala Billie Jean King, ki ta teden poteka na Češkem.