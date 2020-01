Juvanova ostaja v igri za glavni turnir na OP Avstralije

Kaja Juvan, 18. nosilka kvalifikacij, se bo v odločilnem boju za preboj na glavni turnir merila s šesto nosilko, Rusinjo Natalijo Vihljancevo.

Francoza v finalu v Aucklanda

Francoza Ugo Humbertin Benoit Pairein bosta igrala v finalu teniškega turnirja v Aucklandu na Novi Zelandiji (546.355 ameriških dolarjev nagradnega sklada). Humbert je v polfinalu presenetil četrtega nosilca Johna Isnerjaiz ZDA s 7:6 (5) in 6:4, Paire, peti postavljeni igralec, pa je ugnal Poljaka Huberta Hurkaczas 6:4, 6:7 (1) in 6:2.

Kitajsko-kazahstanski finale v Hobartu

Kitajka Žang Šuai in Kazahstanka Jelena Ribakinasta finalistki teniškega turnirja WTA v Hobartu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Četrtopostavljena Kitajka je v polfinalu s 6:3 in 6:4 izločila petopostavljeno Rusinjo Veroniko Kudermetovo, tretjepostavljena Ribakina pa je bila s 6:3, 4:6 in 6:4 boljša od Britanke Heather Watson.

Bartyjeva v finalu proti Jastremski

Avstralka Ashleigh Bartyse bo v finalu teniškega turnirja WTA v Adelaidu z nagradnim skladom 782.900 dolarjev pomerila z Ukrajinko Dajano Jastremsko. Bartyjeva je v polfinalu s 3:6, 6:1 in 7:6 (5) izločila Američanko Danielle Collins, Jastremska pa je bila s 6:4 in 7:6 (4) boljša od šeste nosilke, Belorusinje Arine Sabalenke.

Izidi, Melbourne, kvalifikacije:

- polfinale:

Kaja Juvan (Slo) ‒ Storm Sanders 6:0, 2:6, 6:3;

Adelaide, WTA (782.900 USD/703.671 EUR):

- polfinale:

Ashleigh Barty (Avs/1) ‒ Danielle Collins (ZDA) 3:6, 6:1, 7:6 (5);

Dajana Jastremska (Ukr) ‒ Arina Sabalenka (Blr/6) 6:4, 7:6 (4);

Hobart, WTA (250.000 USD/224.669 EUR):

- polfinale, dvojice:

Nadija Kičenok/Sania Mirza (Ukr/Ind) ‒ Tamara Zidanšek/Marie Bouzkova (Slo/Češ) 7:6, (3), 6:2;

- polfinale, posamično:

Žang Šuai (Kit/4) ‒ Veronika Kudermetova (Rus/5) 6:3, 6:4;

Jelena Ribakina (Kaz/3) ‒ Heather Watson (VBr) 6:3, 4:6, 6:4;

Auckland, ATP (546.355 USD/490.995 EUR):

- polfinale:

Ugo Humbert (Fra) ‒ John Isner (ZDA/4) 7:6 (5), 6:4;

Benoit Paire (Fra/5) ‒ Hubert Hurkacz (Pol/6) 6:4, 6:7 (1), 6:2.